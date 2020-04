Der soeben angetretene Museumsdirektor in Oberösterreich sucht neue Wege in die digitale Welt und plant ein Haus für Foto- und Medienkunst.

Was für ein Antritt! Alfred Weidinger leitet seit 1. April eines der größten Museen Österreichs mit sechzehn Standorten. Zu Schlossmuseum, Biologie-Zentrum, Landesgalerie und Regionalmuseen bekommt er das Kulturquartier in Linz hinzu. Mit diesen Sammlungen in Kunst, Geschichte, Volkskultur, Technik und ...