Neues Farbenspiel am Arlberg

In Tannegg in Oberlech wurde am Sonntag ein außergewöhnliches Kunstwerk eröffnet: ein Skyspace von James Turrell. Anders als der 2006 von der Salzburg Foundation errichtete Skyspace auf dem Mönchsberg hat jener in Lech eine Kuppel. Doch Raumwirkung sowie Farb- und Lichtspiel sind ähnlich. Die Idee für einen Skyspace am Arlberg wurde im September 2014 bei einem Besuchs James Turrells geboren. Verwirklicht wurde sie vom privaten Verein "Horizon Field - Kunstverein Vorarlberg" mithilfe vieler Spender und Sponsoren.