New Yorker Rekordjagd: Die Kunst der Scheidung

Die Reste einer Promi-Beziehung versetzen New Yorks Kunstmarkt in Aufregung. Dafür gibt es ein paar Hundert Millionen Gründe.

Fast 60 Jahre lang waren der New Yorker Immobilienmogul Harry Macklowe und sein Frau Linda, ein Kunstexpertin, verheiratet. Bitter verlief dann die Scheidung vor Gericht. Mühsam einigte man sich. Und dann ließ der 84 Jahre alte Macklowe 2019 zwei riesige Porträts von sich und seiner frisch angetrauten neuen Ehefrau an der Seite eines Wolkenkratzers in Manhattan aufhängen - als "Verkündung der Liebe". Linda Macklowe hatte in dem Gebäude eigentlich eine Wohnung beziehen wollen. So geht das aber nicht. Ein Gericht ...