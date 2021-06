NFT-Kunst in Linz: Ins Museum ziehen digitale Originale ein

Spektakuläre Auktionsrekorde hat NFT-Kunst bereits erzielt: Nun befasst sich in Linz erstmals eine Museumsschau mit dem Phänomen.

Wenn in einer Ausstellung wertvolle Gemälde hängen, ist Berühren strengstens verboten. Bei jenen Werken, die in der Kunstwelt derzeit die größte Aufregung erzeugen, ist das Angreifen hingegen meist gar nicht möglich: Sie sind in der Regel nicht auf einer Leinwand verewigt, sondern auf einer Festplatte.

Die digitale NFT-Kunst ist in den vergangenen Monaten durch spektakuläre Auktionsrekorde weltweit wahrgenommen worden. Für eine Collage des US-Künstlers Beeple zahlte ein Sammler bei Christie's knapp 70 Millionen US-Dollar. Dass digitale Werke, die ...