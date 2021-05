Nora Wattecks Sammlung in Leogang: Die ganze Welt in einem Zimmer

Karl Valentins Erkenntnis ist zeitlos: "Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit." Vor allem dann, wenn das Kunstwerk aus 1500 Teilen besteht.

Sie war eine Persönlichkeit. Mit stets forschendem, wachem Geist. Nora Watteck, 1993 in Salzburg 92-jährig verstorben, hinterließ eine Schatz- und Wunderkammer. Der wohl hellste Punkt in der Biografie der Heimatforscherin und Schriftstellerin: Sie legte am 30. September 1932 bei einer Grabung auf dem Dürrnberg bei Hallein die berühmte Schnabelkanne frei.

Eine Reise um den Globus und durch viele Epochen anzutreten ist heute per Mausklick am Computer möglich. Zu Lebzeiten von Nora Watteck war das anders. Die Welt, unbekannte ...