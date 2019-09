Was brauchen Maler? Im Belvedere wird dies anschaulich gemacht.

Im Garten des Belvedere in Wien wächst und blüht, woraus Maler herstellen, was dann in den Museen ausgestellt wird. Zum Beispiel ist "Öl auf Leinwand" nur mit blau blühendem Flachs, auch Lein genannt, möglich. Aus dessen Fasern entsteht die Leinwand; ...