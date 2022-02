Österreich hat falsches Klimt-Bild restituiert

Ein bahnbrechender Beschluss in Frankreich bringt die Republik Österreich in Bedrängnis.

Der Wille war gut, der politische Druck war hoch. Doch jetzt, zwei Jahrzehnte später, hat sich ein von einer damaligen Mitarbeiterin des Belvedere zwar geäußerter, aber nicht verfolgter Zweifel als katastrophaler Fehler bestätigt.

Wenn am 15. Februar der französische Senat voraussichtlich das durchwinken wird, was Ende Jänner die Nationalversammlung in Paris beschlossen hat, macht Frankreich amtlich, dass die Republik Österreich in der Bredouille sitzt.

Frankreich realisiert damit einen bahnbrechenden Beschluss, weil die Rückgabe von fünfzehn Kunstwerken ...