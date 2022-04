Österreich-Pavillon bei der Kunstbiennale von Venedig: Im Parcours der Obsessionen schwelgen

Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl verwandeln den Österreich-Pavillon in Venedig in eine Fetisch-Hochburg.

Außen schlicht, innen Halligalli. Wer den Österreich-Pavillon auf der Kunstbiennale von Venedig betritt, begibt sich in eine tolldreiste, erotisch aufgeladene Zeitreise in die 1970er-Jahre. Unter dem Motto "Invitation of the Soft Machine and Her Angry Body Parts" haben Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl einen Parcours der Obsessionen, Lüste und Banalitäten aufgebaut, der die Schau- und Fotografierlust des Publikums befriedigt, Erinnerungen weckt und zum Schmunzeln animiert. "Wir sind froh, dass trotz Lieferschwierigkeiten alles geklappt hat, Pandemie und Krieg haben ...