Papageno tiriliert am Plafond

Ab jetzt kann man die Wiener Oper mit neuen Augen sehen: bunte Deckenfresken, seidenbespannte Wände und Marmorstatuen. Sogar ein Selfie in der Kaiserloge ist möglich.

Papageno trällert auf der Panflöte. In einer anderen Szene versperrt das Schloss sein Plappermaul und ein paar Meter weiter geht Papagena als alte Frau am Stock. Hebt man in der so genannten Schwind-Loggia den Kopf, sieht man noch andere farbenfrohe Motive: einen auf der Triangel spielenden Engel, ein Rebhuhn, einen Schwan, einen Löwenkopf, exotische Früchte und Blumen. Moritz von Schwind, der das Gewölbe gestaltet hat, war ein Mozart-Verehrer. Wer genau schaut, entdeckt den jungen Wolfgang Amadeus selbst: Er sitzt auf ...