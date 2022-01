Eine riesige Flagge, die eine Wand ausfüllt, eine Tür aus Plexiglas mitten im Raum oder ein Stuhl in einem Meer aus Federn: Die Werke, die für kurze Zeit den großen Saal des Salzburger Kunstvereins ganz für sich haben, regen zu Gedankenspielen an. "Eine Tür kann den Weg in einen anderen Raum öffnen, oder auch in eine andere Welt", sagt etwa Thomas Gschoßmann. Wie eine Drehtür hat er seine Installation aus Plexiglas angelegt. Wer die beständig rotierende Arbeit anschaut, bekommt zugleich ...