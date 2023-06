Papyrusmuseum: Lass mich nicht schifflos sein!

Der Nil bescherte den Ägyptern Leben, Reichtum und Trost bis in den Tod.

"Oh Mächtiger, der die Sonnenscheibe öffnet, Oberhaupt der Morgenröte, bringe mich. Lass mich nicht schifflos sein!" So fleht ein Verstorbener auf dem Weg ins ägyptische Totenreich. Das zu diesem Spruch 99B abgebildete Schiff macht deutlich, dass dem in Not Geratenen geholfen wird, auf dass er übersetzen kann in das andere Reich im Jenseits. Dieser Spruch auf einem über 3400 Jahre alten Papyrus, das in der ab Mittwoch, 14. Juni, zugänglichen Sonderausstellung des Papyrusmuseum in Wien ausgestellt ist, bezeugt die existenzielle ...