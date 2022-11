Personale für Wiebke Siems im Museum der Moderne: Was hat der Kasten zuverbergen?

Doppelbödiger Witz und Anspielungen auf die Kunstgeschichte: Das Museum der Moderne widmet Wiebke Siem eine große Personale.

Die Hände lässt er ganz unverdächtig an seinem massiven Korpus herunterbaumeln. Aber bei seinen halb geöffneten Türen ist Vorsicht geboten. Sie könnten etwas verbergen - oder mehr preisgeben, als uns lieb ist. "Der Exhibitionist" heißt eine der Skulpturen von Wiebke Siem, in denen sie Alltagsobjekte mit Eigenschaften menschlicher Wesen ausgestattet hat. Das Möbel, das eigentlich zum Behüten von Kleidern bestimmt ist, dabei selbst aber eher einen Hang zur Entblößung zu haben scheint, steht im Museum der Moderne in einem Raum ...