Pop-Up-Galerie in der Getreidegasse: "Wir legen viel Wert auf Synergien"

In einer Pop-up-Schau präsentiert die Galerie Reinisch "Masterpieces of Art".

Hüfthohe Gänseblümchen aus Bronzeguss schmücken den Eingang der Galerie Reinisch. Mitten in der Getreidegasse zeigt die eigentlich in Graz ansässige Galerie in diesem Festspielsommer "Masterpieces of Art". Bereits zum dritten Mal eröffnet Helmut Reinisch die Pop-up-Galerie in Salzburg. Das internationale Publikum, das die Stadt im Sommer besuche, schätze er sehr, sagt der Galerist. Neben blumigen Skulpturen von Thomas Stimm zeigt die Schau weitere namhafte Künstlerinnen und Künstler. Großformatige Werke von Herbert Brandl hängen neben Arbeiten von Margriet Smulders und Katharina ...