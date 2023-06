Rachel Jones: Hinter aller Farbe liegen viele Leben

Es läuft gut für die britische Künstlerin Rachel Jones. In der Galerie Ropac lässt sich ergründen, warum das so ist.

Es ist, als sprängen einem die Bilder von der Leinwand entgegen. Das reicht für ein lustvolles Erlebnis, dieses Eintauchen in eine wilde Welt zwischen kleinen Mustern, manchmal streng getrennte, manchmal ineinander übergehende Flächen in einer intensiven Farbgebung. "Ich will die ganze Lust daran, sich selbst auszudrücken, in eine Sprache übersetzen, die außerhalb der Worte existiert und die stattdessen eine Beziehung schafft zu einem Sehen und Fühlen mit den Augen", sagt die britische Künstlerin Rachel Jones über den grundsätzlichen Antrieb bei ...