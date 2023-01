Kaiser zierten sich mit Priesterin

Die Reichskrone in der Wiener Schatzkammer birgt Überraschungen.

Die Kaiser des Heiligen Römischen Reichs trugen in ihrer Krone das Bild einer Mänade, also einer dionysischen Priesterin. Der lila Stein in der in der Schatzkammer in Wien verwahrten Reichskrone - ein bedeutendes Symbol europäischer Geschichte - zeigt so eine Mänade mit einer Theatermaske, die zwischen 50 und 25 v. Chr. in einen Amethyst geschnitten worden ist. Dass dies für diesen Bildtypus das schönste und früheste Beispiel ist, haben Forscher in einem 1,3 Mill. Euro teuren Projekt erkannt. Dieses und ...