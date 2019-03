Rund 60.000 Besucher sahen geschreddertes Banksy-Werk

Das geschredderte Bild "Girl with Balloon" alias "Love is in the Bin" des Street-Art-Künstlers Banksy hat im Museum Frieder Burda in Baden-Baden fast 60.000 Besucher angelockt. Das seien deutlich mehr als erwartet, teilte das Museum am Montag mit. Das Banksy-Werk war dort erstmals seit seiner spektakulären Zerstörung vier Wochen lang in der Öffentlichkeit zu sehen.

SN/APA (dpa)/Uli Deck "Girl with Balloon" war in Baden-Baden ausgestellt