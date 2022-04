Salzburg bekommt ein "Café Heaven": Im Kunstverein zieht jetzt ein Offspace ein

Einen ganzen Kunstraum haben zwei Kuratoren nach Salzburg übersiedelt.

Das Kasterl, das an einem der hohen Stahlgestelle hängt, lässt kurz an einen "Escape Room" denken. Lauter Schlösser sind darin verbaut, in manchen stecken Schlüssel, in anderen nicht. Aber keine Sorge: Die Aufgabe im Salzburger Kunstverein lautet nicht, Rätsel zu knacken und den Ausgang zu finden, wie in dem populären Spiel. Die Wände im Projekt "Café Heaven" sind ohnehin offen und durchlässig. Lauter Metallgestelle markieren einen zweiten Raum im Raum. Die Idee sei es gewesen, ein maßstabgetreues Modell ihres 20 ...