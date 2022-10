Salzburger Kunstverein: Aus Geräuschen und Klängen entsteht Heimat

Wie schafft man in der Fremde Vertrautheit? Das zeigt der neue Film der Künstlerin Bani Abidi.

Die Gegend ist ruhig, vielleicht ein bisschen zu ruhig. Den älteren Herrn mit Migrationshintergrund, der eine Wohnung in einem bürgerlichen Berliner Viertel bezogen hat, beunruhigt die Stille. Mithilfe elektrischer Zahnbürsten, eines Ventilator und eines Cappuccino-Schäumers konstruiert er eine ganze Armee an Geräuschquellen, um die Erinnerungen an den Großstadtlärm seiner alten Heimat zu erwecken. Nur so kann er endlich ein altes, vertrautes Lied anstimmen.

Eine Mischung aus Melancholie und hintergründigem Witz prägt "The Song", den neuen Film von Bani ...