Salzburgs "Daphne" ist nach Zürich verreist

So ungeschützt vor männlicher Lüsternheit, denn die Blätter zu ihren Füßen haben erst zu sprießen begonnen, stand Daphne im Geschäft an der Bahnhofstraße in Zürich. Dort hat sie der Künstler Dagobert Peche aufgestellt, als er 1917 bis 1919 diese Schweizer Niederlassung der Wiener Werkstätte leitete. Weil die Kunsthalle Zürich ab Fretiag an dieses einstige Geschäft und seinen Leiter erinnert, darf diese Figur als Leihgabe des Salzburg Museums dorthin verreisen.

Der Kunsthistoriker Tobias Natter bringt als Kurator der neuen Ausstellung faszinierende Details zum Vorschein, etwa wie Dagobert Peche auch in Entwürfen zu Spitzen, Kostümen und Broschen Natur- und Kunstformen vereint. Tobias Natter spannt aber in Zürich einen größeren Bogen: von Wiener Werkstätte und Gustav Klimt zum Schweizer Maler Ferdinand Hodler.

Ausstellung: "Hodler,

Klimt und die Wiener

Werkstätte", Kunst- haus Zürich, bis 29. Aug.