Schau im Heidi-Horten-Museum: Spielarten des Rendezvous

Das französische "Rendez-vous" kann ein elegant verbrämter Flirt, ein Wiedersehen oder ein Werktitel Picassos sein. Jetzt ist es zudem der Titel einer Ausstellung, die nach Frankreich entführt.

Marc Chagall, Les mariés au ciel (Die Brautleute im Himmel | The Married in Heaven), 1954-1956

Liebespaare sind in Marc Chagalls Bildern schwerelos geworden. Einmal segeln Brautleute durch den Himmel. Einmal heben zwei sich Umarmende aus einem Blumenstrauß ab. Und im Gemälde "Les Amoureux" (die Liebenden), Marc Chagalls Meisterwerk aus 1916, sind zwei einander Küssende in ein himmlisches Blau eingehüllt. Diese drei Bilder sind doppelt repräsentativ für die neue Ausstellung im Heidi-Horten-Museum in Wien.

Schau lädt zu Reise durch Frankreich