Schriftsteller Gerhard Roth gestorben

Österreich verliert einen politischen, historisch versierten Erzähler.

Der österreichische Schriftsteller Gerhard Roth ist am Dienstag gestorben. Dies wurde den SN am Dienstagabend von Freunden bestätigt. Gerhard Roth war ein politischer Kopf, historisch versiert und von Geschichten fasziniert. So schaffte er es, unsere Zeit, in der die dunklen Seiten der Geschichte untergründig ihr unheilvolles Werk vollbringen, ins Erzählerische zu transformieren. Mit einem einzigen Roman fand er damit selten sein Auskommen, er schuf große Zyklen, Meilensteine der österreichischen Literatur.