Sehnsucht nach Ferne führt zu einer Bilderflut

Die Reiselust von Gabriele Münter und Wassily Kandinsky beschert dem Münchner Lenbachhaus eine famose Ausstellung.

Vielleicht würden die beiden heute ein Roadmovie drehen? Sofern sie in diesen kuriosen Zeiten überhaupt reisen dürften. Doch kurz nach 1900 musste man eigentlich nur Geld haben. Und Zeit. Vier Jahre waren Gabriele Münter und Wassily Kandinsky von 1904 an unterwegs, schon davor gab es Malausflüge nach Murnau und Kallmünz. Als sesshaft kann man das Künstlerpaar in dieser Phase nicht bezeichnen, und die Mischung aus "verbotener Liebe", ständig neuen Landschaften und fremden Menschen wäre kein schlechter Stoff für einen Filmplot.

...