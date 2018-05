Selbstbildnisse von Gerhard Richter im Dresdner Albertinum

Das Gerhard Richter Archiv in Dresden zeigt in einer Ausstellung im Albertinum eine bisher unbekannte Selbstporträt-Serie des Künstlers. Die 94 erstmals öffentlich gezeigten Porträtzeichnungen stammen aus Privatbesitz und entstanden 1993 im Zuge der ersten Ausgabe mit dessen Schriften und Interviews, sagte Oberkonservator Dietmar Elger am Donnerstag.

SN/APA (dpa)/Monika Skolimowska "Gerhard Richter. Selbstbildnisse 1993"