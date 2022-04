Siegeszug der Tulpe beginnt in Augsburg

Die erste Tulpe nördlich der Alpen betört wieder - fast wie vor 465 Jahren, als erste Exemplare in Augsburg erblühten.

Während wir einen Zehnerpack Tulpen an der Supermarktkassa aufs Förderband legen, hat Conrad Gessner andere Mühen auf sich genommen, um eine einzige Tulpe zu erlangen. Der Zürcher Naturforscher hat 1559 erstmals so eine Blume zu Gesicht bekommen, allerdings nur auf einer Zeichnung, die ihm ein Freund geschickt hatte. Das Aquarell dieses roten Blütenkelchs ist derart geschichtsträchtig, dass die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg ihm seit der Vorwoche eine Ausstellung widmet. Neue Recherchen über "historische Zeugnisse der Tulpomanie" - so der Untertitel ...