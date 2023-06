Sloweniens markanteste Säulen: Eine Reise durch Jože Plečniks Werk

Das Architekturmuseum im Ringturm in Wien lädt zu einer Rundreise durch Slowenien.

Egal ob an der "Pavillon" genannten Kapelle im Park von Schloss Katzenstein nahe Bled, ob im Stiegenhaus der Handelskammer in Laibach oder an der Schauseite des Firmengebäudes der Volksbank in Celje - überall hat Jože Plečnik die Säule wie ein Markenzeichen seiner Architektur gesetzt. Seine Säulen sind so markant, dass man ihnen fast schon Charakter zusprechen mag. Viele von ihnen vermögen - wie jene am Pavillon Jožamurka - das Widersprüchliche von Wuchtig und Leicht zu vereinen.

Den slowenischen ...