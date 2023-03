Sommerakademie: Die "Schule des Sehens" nimmt die Malerei neu in den Blick

Ausstellungsreigen, Festival-Zentrale, Malereischwerpunkt: Die Sommerakademie für Bildende Kunst feiert das 70-jährige Jubiläum ihrer Gründung durch Oskar Kokoschka.

Wie "heilt" man ein vermeintlich kränkelndes Bild? Auch auf diese Frage soll es bei der Sommerakademie für Bildende Kunst heuer Antworten geben. Mit den Reparaturwerkzeugen, die sich in Bearbeitungsprogrammen wie Photoshop finden, hat die Malereiklasse von Kerstin Brätsch und Debo Eilers unter dem Titel "Healings For A Sick Painting" aber freilich nichts zu tun. Im Programm zum heurigen Jubiläumsjahr wolle die Sommerakademie vielmehr die Malerei aus unterschiedlichsten Perspektiven in den Blick nehmen, sagte Direktorin Sophie Goltz am Donnerstag. Daher werde ...