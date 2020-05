Sommerakademie findet in verkürzter Form statt

Wegen der Coronapandemie wird die Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst in Salzburg heuer auf zwei Wochen reduziert. Anstatt 19 wird es nur elf Kurse geben, einige davon werden zudem online abgehalten.

Die Sommerakademie findet 2020 von 10. bis 22. August statt. Ursprünglich wäre die Sommerakademie von 20. Juli bis 29. August geplant gewesen. Die Kurse werden teilweise auf der Festung Hohensalzburg, im Steinbruch Fürstenbrunn, erstmals auch online und in einer Mischvariante abgehalten, wie LHStv. Heinrich Schellhorn (Grüne) und die Direktorin der Sommerakademie, Hildegund Amanshauser, am Montag in einer Aussendung informierten. Die komprimierte Variante der Sommerakademie sei der aktuellen Lage geschuldet, die es nicht allen Lehrenden und Studierenden - bis zu einem Viertel kommen aus nichteuropäischen Ländern - erlauben werde, nach Salzburg zu reisen. Zudem erfordere das Hygienekonzept eine Reduktion der Teilnehmenden pro Klassenraum.



Die Direktorin zeigt sich dennoch optimistisch: "Nachdem es im April noch so aussah, als würde die Sommerakademie 2020 gänzlich abgesagt werden, freue mich jetzt besonders, dass elf von 19 Kursen tatsächlich stattfinden können. Das gibt uns auch die Möglichkeiten, mit neuen digitalen Online-Formaten und solchen, die analog und online verbinden, also hybriden Formen zu experimentieren", betont Hildegund Amanshauser.



Die Kriterien dafür, in welchem Format die Kurse abgehalten werden, ergaben sich aus ihren Inhalten. Klassische künstlerische Medien wie Malerei oder Bildhauerei werden analog stattfinden. Kunstformen, die ohnedies digital und in Sozialen Medien stattfinden (Fotografie, Video) sowie Theoriekurse gibt es ausschließlich online. "Das Motto dieses Jahr lautet 'Neue Horizonte' und ist aktueller denn je. Wir müssen aufgrund der derzeitigen Situation die Kulturarbeit neu denken und offen für neue Formate sein", ließ Schellhorn verlautbaren. "Viel an Kulturleben passiert nun im virtuellen Raum."

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Sommerakademie.

