Sommerakademie zieht Bilanz: Bleistift spitzen und Gedanken schärfen

Noch einmal zeigen Studierende der Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst, was sie in Salzburg finden und erarbeiten.

Blauer Himmel, grüne Wiese, zwei Kinder in Dirndl und Lederhose beim Bussi-Austausch: "Gruß aus Salzburg" steht auf der Postkarte, von der sich Francisco Valença Vaz bei einem Touristenstand in der Stadt gleich mehrere Exemplare gekauft hat. Eines davon hat er in eine Kunstinstallation eingebaut, an der er aktuell in einem der Klassenräume auf der Festung Hohensalzburg arbeitet. Von der kitschigen Herzigkeit ist aber nicht mehr viel zu sehen: Die Figuren hat der brasilianische Künstler ausgeschnitten, nur die Ränder der Karte ...