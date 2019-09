St. Pölten bereitet fantastische Ideen auf: zum Tarnen, zum Abhören, zum Auskundschaften und schlimmstenfalls zum Ermorden.

"Willkommen in der Grauzone!" Dieser Gruß des Kuratorenteams zu einer Sonderausstellung mutet gruselig an. Noch dazu geht es in dieser Grauzone der Spionage brutal zu. Statt cremig weichem Rot sticht beim Öffnen der Kappe der Lippenstifthülle ein grausig spitzes Messer ...