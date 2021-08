Steve McCurry: "Mich fasziniert das Schlechte"

Der amerikanische Starfotograf Steve McCurry spricht über Afghanistan und wie man in der Krise ein gutes Bild macht. Sein Bild des Mädchens mit den grünen Augen ging um die Welt.

In der Grazer Messehalle werden bis zum 19. September die Bilder des Starfotografen Steve McCurry präsentiert - auch sein berühmtes Bild vom afghanischen Flüchtlingsmädchen mit den grünen Augen. Am Wochenende war der US-Amerikaner in Graz, um sich die vom Fotografen Christian Jungwirth inszenierte Ausstellung anzuschauen. Und er griff während des Interviews immer wieder zum Handy - um zu fotografieren.

Die Ausstellung rund um das Bild „Afghan Girl, 1984" von Steve McCurry wurde vom ...