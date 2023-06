Theaterfotografin Ruth Walz: Vorhang zu oder was?

Dass in Salzburg die Festspielzeit dräut, zeigt sich am Bau der "Jedermann"-Bühne sowie in einer Ausstellung.

BILD: SN/MDM/RUTH WALZ BILD: SN/MDM/RUTH WALZ „Herzog Blaubarts Burg“, Salzburger Festspiele 2022 BILD: SN/MDM/RUTH WALZ Catherine Malfitano in „Salome“, Salzburger Festspiele 1992 BILD: SN/MDM/RUTH WALZ „Herzog Blaubarts Burg“, Salzburger Festspiele 1995 BILD: SN/MDM/RUTH WALZ Vorhang zu „Denn alle Lust will Ewigkeit“, Residenzhof, Salzburger Festspiele 1999 BILD: SN/MDM/RUTH WALZ Bruno Ganz und Botho Strauß, Subiaco 1976 BILD: SN/MDM/RUTH WALZ Bruno Ganz als Hamlet, Schaubühne Berlin, 1982 BILD: SN/MDM/RUTH WALZ Bruno Ganz als Prometheus in „Prometheus, gefesselt“, Salzburger Festspiele 1986 BILD: SN/MDM/RUTH WALZ Jessye Norman in „Erwartung“, Salzburger Festspiele 1995 BILD: SN/MDM/RUTH WALZ Jessye Norman in „Erwartung“, Salzburger Festspiele 1995 BILD: SN/MDM/RUTH WALZ Edith Clever und Peter Handke BILD: SN/MDM/RUTH WALZ Die Schauspielerin Angela Winkler BILD: SN/MDM/RUTH WALZ Bühnenbildnerin Moidele Bickel BILD: SN/MDM/RUTH WALZ Libgart Schwrz in „Die Zeit und das Zimmer“ von Botho Strauß, Schaubühne Berlin 1989 BILD: SN/MDM/RUTH WALZ Jeanne Moreau BILD: SN/MDM/RUTH WALZ Bruno Ganz in Venedig, Silbergelatineabzug auf Barytpapier