Tintoretto zieht in den Himmel hinauf

Venedig feiert einen seiner drei Granden: Jacopo Robusti, genannt Tintoretto, wurde vor 500 Jahren geboren.

In Venedig hebt heute, Freitag, ein mehrmonatiges Geburtstagsfest der Superlative an. Gefeiert wird Tintoretto, einer der drei künstlerischen Titanen der Serenissima. Wie kein anderer Maler vor ihm holte Tintoretto die Gewalten des Himmels in die Malerei - sei es Licht, Himmel und Blitze. Wie keiner vor ihm erzeugte er mit markanten Farben, starken Achsen und kraftvoller Bewegung dramatische Spannung. So versieht er die Szene, als sich die letzten zwei nach einem Hochwasser verbliebenen Menschen, Deukalion und Pyrrha, flehend zur Göttin der Gerechtigkeit wenden, mit einem Sog nach oben, der die Betrachter dieses Decken-Oktogons in Ehrfurcht, Staunen und Genickstarre versetzt.