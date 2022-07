Tony Cragg in der Albertina: Unnütze Form beflügelt das Denken

Aus Holz, Glas oder Stahl lässt sich mehr machen, als es der Alltag erlaubt.

Eine kleine Schwester der Salzburger "Caldera" auf dem Makartplatz gastiert derzeit in Wien. Sie heißt "In Frequencies", also "In Schwingungen". Dank ähnlicher Anmutung der beiden Skulpturen von Tony Cragg fallen die Unterschiede auf: Die Salzburgerin ist aus Bronze, die andere, jetzt in der Albertina ausgestellte Skulptur ist aus Holz. Die eine ist patiniert, also auf ihrer Oberfläche gealtert, die andere ist blau gefärbt. Der Name "Caldera" steht für einen Vulkankessel, erinnert also an mit der Gewalt von Magma oder tektonisch ...