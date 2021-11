Trotz Schließung lädt die Galerie Welz zum Besuch

Ein virtueller Rundgang durch die Galerie beschert Kunstgenuss im Lockdown.

Obwohl die Galerie geschlossen ist und die Vernissage abgesagt werden musste, bietet die Salzburger Galerie Welz einen Rundgang durch die neue Ausstellung an: Über die Webseite https://galerie-welz.at kann man sich auf eine virtuelle Tour begeben. Mit einem Klick auf weiße Kreise verändert man seine Position im virtuellen Ausstellungsraum, mit dem Cursor kann man den Blick schweifen lassen, und per Klick auf die kleinen "i" erhält man die Detailansicht auf das jeweilige Kunstwerk, diesmal etwa auf beidseitig bemalte Türen, die in ...