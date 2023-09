Urlaub von Österreichern in Österreich war einst zur Erholung ebenso wichtig wie als Ausdruck für Wohlstand und als politisches Bekenntnis.

Nach Gmunden, St. Wolfgang oder auf den Feuerkogel am Traunsee zu kommen war eine so aufregende Neuigkeit, dass man ein Souvenir mitnahm: ein emailliertes Metallschildchen mit Wappen oder Ortsbild, um es an einem eigenen Armband zu befestigen. So ein Bettelarmband ...