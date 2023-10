Verborgene Schnittstellen und andere Verbindungen

Mit Musik, Visuals und Körperperformance beginnen drei Künstler ihre gemeinsame Herbstschau.

Vor Kurzem arbeiteten sie noch im Experimentierlabor der Schmiede Hallein an ihren Performances. Jetzt steht die Premiere in der Kultur:Plattform St. Johann bevor. "Unsichtbare Schnitte" heißt ein Projekt, bei dem die Pongauer Künstler Wolf Burku und Reinhold Aschbacher aufeinandertreffen. Als Dritten im Bunde haben sie den steirischen Glaskünstler und Performer Richard Ludersdorfer zur gemeinsamen Herbstausstellung eingeladen. Das Trio ergänze einander, "weil wir alle an den Schnittstellen von angewandter Kunst und Handwerk arbeiten", sagt Möbeldesigner und Musiker Burku. Nicht nur auf dem Plakat zum gemeinsamen Projekt sind die Gesichter der drei Beteiligten miteinander verschnitten. Auch bei den Performances, die am Abend der Vernissage geplant sind, gehe es um Verschränkungen sowie sicht- und unsichtbare Verbindungen zwischen den drei Positionen. Musik, Visuals und Tanz stünden bei der Eröffnungsperformance im Zentrum. Aber auch Scherben werde es geben, wenn Ludersdorfer in einem Glaskubus Objekte "kontrolliert zerbrechen lässt". Für spätere Ausstellungsbesucher dokumentiere ein Film den Eröffnungsabend.



Herbstausstellung:"Unsichtbare Schnitte - Licht, Glas, Klang",

St. Johann, Kultur:Plattform, Vernissage, 13. 10., 19:30 Uhr (bis 28. 10.).