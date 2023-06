Vergänglichkeit, Leid und ein neuer "Spirit" im Domquartier

Mit einem Kreuzweg in zwölf Stationen, einem Mobile und mit großen Fragen bespielt Medienkünstler Dieter Huber das Nordoratorium im Domquartier.

Siegt die Liebe über alles? Oder schiebt sich doch wieder das Ego in den Vordergrund? In der Installation "Spirit" von Dieter Huber ist das auch eine Frage des eigenen Standpunkts: Als riesiges, rundes Mobile lässt der Salzburger Künstler im Nordoratorium des Doms 24 Kreise, Dreiecke und Quadrate von der Decke schweben. Während sie langsam im Raum kreisen, werfen sie Schatten. Auch an den Wänden sind somit die Begriffe ablesbar, die Huber in jedes der Objekte eingestanzt hat: "Amor vincit omnia" ...