Menschen vergessen anders als Computer. Manchmal ist das Vergessen ärgerlich. Oft aber ist es angenehm, weil Ballast wegfällt.

Während europäische Höchstgerichte, wie zuletzt das deutsche Bundesverfassungsgericht, das "Recht auf Vergessen" für das Internet postulieren, lädt das Tiroler Landesmuseum zu einer famosen Erkundungstour ein: Was ist Vergessen? Was schadet und was hilft es? Wie lässt es sich steuern?

