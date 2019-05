Mit einem Festakt in der Minoritenkirche Krems hat am Samstag das Grand Opening der Landesgalerie Niederösterreich begonnen. Als "Ausdruck offen gelebter Kulturpolitik", die immer auch als Gesellschaftspolitik zu verstehen sei, bezeichnete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) den Museumsneubau in ihrer Festrede.

