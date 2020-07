Video: "The Art of Banksy": Graffiti zwischen Wiener Goldprunk

Eine nach hehren Kriterien kuratierte Banksy-Ausstellung dürfen sich Kunstfreunde von "The Art of Banksy" in Wien nicht erwarten. Die Schau ist mehr Show und reiht sich dabei ein in die Reihe der mittlerweile weltweit reüssierenden Multimediaschauen zu malerischen Großfürsten wie Van Gogh oder Klimt. Allzu multimedial geht es ab Donnerstag allerdings nicht zu in den Sofiensälen.

Dieses Video liegt auf YouTube