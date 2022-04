Video: Venedigs Goldene Löwen an schwarze Künstlerinnen

Mit der Auszeichnung von zwei international gefeierten Künstlerinnen der Black Community hat die Jury der Kunstbiennale in Venedig Zeichen gesetzt. Die Britin Sonia Boyce für ihre Arbeit im britischen Pavillon und die US-Amerikanerin Simone Leigh für eine Bronze-Skulptur in der großen Hauptausstellung erhielten am Samstag in der Lagunenstadt mit zwei Goldenen Löwen die wichtigsten Preise der Biennale.

