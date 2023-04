Viele Spazierwegeführen zur Kunst

Neun "Art Walks", dazu Vernissagen und Künstlergespräche: Salzburger Galerien wollen Wege zur Kunst zeigen - und ihr Konzept ausweiten.

„kiss composition_01“ von Gilbert Bretterbauer in der Galerie MAM Mario Mauroner.

„Three Moons“ heißt die aktuelle Ausstellung von Arang Choi in der Elektrohalle Rhomberg.

BILD: SN/ROPAC/ANTONY GORMLEY/STEPHEN WHITE & CO

Der Blick durch die Schaufenster ist oft verlockend, das Hineinspazieren manchmal dann doch mit Hemmungen verbunden: Muss man wie ein routinierter Sammler wirken, um sich in einer Kunstgalerie wie zu Hause zu fühlen? Solche Schwellenängste will Ulrike Reinert abbauen. Salzburgs Kunsträume seien für alle offen, und "drinnen warten interessante Gespräche und spannende Erlebnisse", sagt die Berufsgruppensprecherin des Kunsthandels in der Salzburger Wirtschaftskammer.

Zum dritten Mal bittet sie als Initiatorin gemeinsam mit Antonia Linner-Gabriel zum Salzburger "Gallery Week_End". 2021 ...