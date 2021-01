Vom Salzburger Kunstverein zur Galerie Ropac: Megan Rooney

Mit Megan Rooney vertritt die Galerie Ropac künftig eine große, junge Geschichtenerzählerin.

Eine Geschichtenerzählerin, die sich um die Grenzen zwischen künstlerischen Genres wenig schwer und zu den international Aufsehen erregendsten jüngeren Künstlerinnen gehört, wird ab nun von der Galerie Thaddaeus Ropac vertreten: die 35-jährige Kanadierin Megan Rooney. In den vergangenen Wochen waren ihre Werk im Salzburger Kunstverein zu sehen. Rooney vereint Malerei, Skulptur. Installation, Performance und Sprache. Sie lässt ihre Leben und ihre Umgebung ganz unmittelbar in ihr Werk einfließen, das so eine enorme epische Kraft entfaltet. Ihre vielschichtige Arbeit, die eine ...