Vom Vater zum Sohn bricht eine neue Zeit an

Zwei Kaiser treffen sich ab diesem Wochenende in Admont, wobei erst auf den zweiten Blick klar wird, warum sie hierher passen.

Was muss passieren, dass die Ahnung heranwächst: Eine neue Zeit bricht an? Was löst eine Moderne aus? In Stift Admont im steirischen Gesäuse wird ab Samstag so ein Epochenwandel am Beispiel zweier Männer aufbereitet, die eine gigantische Wende in Politik, Macht, Kunst und Religion verkörpern: jene von Mittelalter zu Neuzeit, jene von Friedrich III. zu seinem Sohn Maximilian I.

Die beiden habsburgischen Kaiser haben kaum etwas mit Admont zu tun. Trotzdem passt die Ausstellung "Wir Friedrich III. & ...