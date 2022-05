Von Hermann Nitsch bis Erwin Wurm: Mit Essen den Kunstmarkt verwursten

Die Verbindung von Kunst und Essen hat eine lange Tradition. Für Peter Kubelka ist Kochen die "älteste bildende Kunst", Erwin Wurm thematisiert die Würstlstand-Speisekarte.

Eine herzhafte Knacker, drei Frankfurter- und zwei Sacherwürstel - und schon ist eine Tischskulptur geschaffen, deren ironischer Charakter auf den ersten Blick sichtbar ist. "Seitlich liegend" nennt der Künstler Erwin Wurm sein 2013 geschaffenes, aus der Serie "Abstract Sculptures" stammendes Objekt. Ein Werk, das an Aktmodels in der Akademieausbildung denken lässt und Wurms Bestreben dokumentiert, als einfach geltende Lebensmittel aus der österreichischen Küche zu vergrößern und ihnen so neue Kontexte zu verschaffen. Begonnen hat dies mit seinen "Selbstportraits als Gurken", ...