Franz Wiegele hat Zeichnung und Farbe voneinander gelöst und zugleich verquickt.

Junge Frau in Landschaft, um 1936, Öl auf Leinwand, 42,4 x 50 cm, London, Courtauld Institute of Art

Ist ein Gemälde fertig, wenn die Bluse nicht ausgemalt ist? Warum ist das Gesicht des Buben so grob gepinselt, während jenes der Großmutter in Teint, Blick und Ausdruck meisterlich erfasst ist? Aber was passiert mit deren Haar und Hals! Da ...