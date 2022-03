Was eine unermüdliche Kunst-Enthusiastin sammelt: "Ein Bild muss mich packen!"

Ihre erste Galerie eröffnete sie 1984 in einem Wartezimmer. Seither hat Veronika Hitzl unablässig Raum für Kunst in Salzburg geschaffen. Was sie selbst sammelt? Das zeigt sie nun zum ersten Mal.

Jedes Bild hängt an seinem Platz. Die Skulpturen sind zurechtgerückt. Veronika Hitzl strahlt nach getaner Aufbauarbeit. Nur ein Blick in den Eingangsbereich ihrer Galerie Eboran kann die Vorfreude noch einmal kurz trüben. Dort lehnen, eingepackt in Luftpolsterfolie, doch noch ein paar Bilder, die sie wieder mit nach Hause nehmen muss, weil sie an den Wänden im Galerieraum zu viel des Guten gewesen wären. "Ich wollte die Ausstellung ja auch nicht überladen", sagt Veronika Hitzl. Und die Künstlerinnen und Künstler seien ...