Was gibt es da zu lauschen im Nebenzimmer?

Fürst Joseph Wenzel brachte Pariser Szenen nach Wien, wo sie nun wieder gratis zu sehen sind.

Eine Hausangestellte bringt ihre Einkäufe in die Küche. Sie lauscht, an die Kommode gelehnt, was das Dienstmädchen im Nebenraum spricht. Die Szene spielt 1738 in Paris. Der bis dahin für seine Stillleben bekannte Maler Jean Siméon Chardin kreierte vier solcher Genrebilder für Fürst Joseph Wenzel von Liechtenstein. Der war kaiserlicher Botschafter in Paris und holte als einer der wenigen Sammler Kunst aus Frankreich nach Wien - Porträts, Avantgarde und alte Kunst wie farbkräftige Emailmalerei aus dem 16. Jahrhundert.

...