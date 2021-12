Was regiert die Kunst - ein Code, der die Menschen ablöst

Mächtige Kunst oder flüchtiger Hype? Kein menschlicher Künstler liegt heuer auf der einflussreichen "Power 100"-Liste an der Spitze. Vorn liegt stattdessen eine Software.

Keine Künstlerin, kein Künstler - und auch keine Künstlergruppe -, sondern ein digitales Protokoll steht dieses Mal ganz oben auf jener Liste, die Jahr für Jahr die "mächtigsten Personen der Kunstwelt" nennt. "ERC-721" ist der Name dieses Protokolls. Es sind das Non-Fungible Tokens (NFT) der Kryptowährung Ethereum. Für das weltweite Kunstranking "Power 100" hat die anonyme Jury des britischen Magazins "ArtReview" also eine Software an die Spitze gesetzt.

Die Liste, so die Selbstdefinition der Jury, umfasse die einflussreichsten ...