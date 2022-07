Wasser reißt Wartende weg

Was tut eine Katastrophe mit Menschen? Wie reagieren sie, wenn unerwartet Gefährliches über sie hereinbricht? In einem Klangvideo von Bill Viola ist dies zu beobachten.

Es sei eine "Weltgesellschaft in Wartezustand", mit der das Video von Bill Viola beginne, sagt der Direktor des Museums der Moderne Salzburg, Thorsten Sadowsky. Über diese Lesenden, Sinnierenden und einander Betrachtenden bricht eine Katastrophe - etwas, was jenseits bisheriger Erfahrung ist, was so anders und gefährlich ist, dass sich niemand wappnen hat können. Ein brutaler Wasserschwall erfasst die friedfertige Gruppe. Die Menschen werden aufeinandergepresst und durcheinandergewirbelt. Weil das gnadenlos einprasselnde Urelement jeden bedroht, ist es ein vereinzeltes Ringen. Der Überlebenskampf ...